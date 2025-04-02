Tuyển Solution Architect TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Solution Architect Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, lựa chọn công nghệ và xây dựng kiến trúc hệ thống cho sản phẩm và hệ thống nội bộ của công ty

Đánh giá cấu trúc hệ thống hiện tại, đề xuất các giải pháp để cải thiện hệ thống, giám sát và hướng dẫn team dev thực hiện các giải pháp đưa ra

Phân tích yêu cầu dự án, thiết kế giải pháp cho từng dự án cụ thể

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh

Nghiên cứu các công nghệ hiện và đề xuất thay đổi khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm. Đặc biệt ưu tiên các trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội,...

Tiếng Anh: tương đương 650+ TOEIC trở lên

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Solution Architect, Solution Design hoặc các vị trí tương đương, (ưu tiên kinh nghiệm thiết kế các hệ thống lớn, đặc biệt là các hệ thống tài chính)

Sở hữu ít nhất 05 năm kinh nghiệm Software Developer (ưu tiên các Developer sử dụng ngôn ngữ Java, JavaScript)

Yêu thích tìm hiểu công nghệ, cập nhật xu hướng công nghệ mới và có khả năng phân tích ứng dụng công nghệ trong các bài toán cụ thể

Hiểu biết và nắm vững quy trình phát triển phần mềm

Am hiểu các hệ điều hành và cơ sở dữ liệu khác nhau

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6

Địa điểm làm việc: Làm việc tại tòa nhà văn phòng hạng A cao nhất Thủ đô – Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mức lương thu hút và cạnh tranh, ứng viên thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng năm, thưởng ngày lễ Tết, ... theo quy định chung của Tập đoàn Viettel

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước; khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Cơ hội tiếp xúc với các dự án lớn, mới mẻ & tham gia xây dựng những sản phẩm lớn và có chỗ đứng trên thị trường Fintech Việt Nam

Cơ hội thăng tiến rõ ràng với nhiều cấp bậc

Cơ hội ứng tuyển thử sức đi học tập và làm việc tại nước ngoài theo các khóa ngắn hạn, dài hạn

Công việc luôn thay đổi, thách thức, không thỏa hiệp với sự lỗi thời.

Lãnh đạo trẻ trung, biết lắng nghe và sẵn sàng tạo cơ hội để cá nhân phát triển bản thân. Đồng nghiệp thân thiện và nhiệt tình.

Nghỉ dưỡng 3 ngày nguyên lương trong năm, hỗ trợ nghỉ dưỡng lên đến 9 triệu/ người

Tham gia các hoạt động thể thao văn hóa, team building, Ngày hội Sáng tạo, giải bóng đá, Viettel’s Got Talent, event quý, event năm, event ngày nghỉ lễ tết,...

Được thư giãn, khơi nguồn sáng tạo với Happy Time mỗi ngày

Thưởng thức bữa trưa được phục vụ ngay tại VDS, được chọn lọc bởi các chuyên gia dinh dưỡng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Pro Company

