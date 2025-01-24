Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: K&M Tower, 33 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 500 - 800 USD

- Xử lý sự cố, sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu, bảo trì định kỳ và các công việc liên quan đối với sản phẩm Chiller, AHU, FCU

- Ghi nhận dữ liệu lên hệ thống

- Thực hiện báo cáo

- Tư vấn khách hàng các vấn đề kỹ thuật

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện lạnh hoặc cơ khí

- Có kinh nghiệm làm việc với HVAC, Chiller/AHU/FCU

- Tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao

- Thành thạo Microsoft Office

