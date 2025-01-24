Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: K&M Tower, 33 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 500 - 800 USD
- Xử lý sự cố, sửa chữa, chạy thử và nghiệm thu, bảo trì định kỳ và các công việc liên quan đối với sản phẩm Chiller, AHU, FCU
- Ghi nhận dữ liệu lên hệ thống
- Thực hiện báo cáo
- Tư vấn khách hàng các vấn đề kỹ thuật
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý
Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện lạnh hoặc cơ khí
- Có kinh nghiệm làm việc với HVAC, Chiller/AHU/FCU
- Tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao
- Thành thạo Microsoft Office
Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Daikin Air Conditioning (Vietnam) Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
