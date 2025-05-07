Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống Điện – điện tử của cẩu RTG.

• Sửa chữa và bảo trì hệ thống điện phương tiện vận tải, xếp dỡ

• Sửa chữa động cơ, cân chỉnh hệ thống trên ô tô.

• Lập trình điều khiển: PLC, và Inverter (Siemens, Fuji,..)

• Kiểm tra đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện, điện tự động hóa, kiểm tu sửa chữa thay thế.

• Phối hợp với bộ phận khác tư vấn, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và công việc khác theo sự phân công.

Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên

Hình thức làm việc: Làm việc tại xưởng sửa chữa ,ngoài hiện trường, Làm việc theo giờ hành chính hoặc ca kíp theo sự phân công của trưởng bộ phận.