Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Bến Thành
- Hồ Chí Minh: 1295B Nguyễn Thị Định. Phường Cát Lái. Tp Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra, bảo trì, sửa chữa hệ thống Điện – điện tử của cẩu RTG.
• Sửa chữa và bảo trì hệ thống điện phương tiện vận tải, xếp dỡ
• Sửa chữa động cơ, cân chỉnh hệ thống trên ô tô.
• Lập trình điều khiển: PLC, và Inverter (Siemens, Fuji,..)
• Kiểm tra đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống điện, điện tự động hóa, kiểm tu sửa chữa thay thế.
• Phối hợp với bộ phận khác tư vấn, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và công việc khác theo sự phân công.
Chức vụ: Nhân Viên/Chuyên Viên
Hình thức làm việc: Làm việc tại xưởng sửa chữa ,ngoài hiện trường, Làm việc theo giờ hành chính hoặc ca kíp theo sự phân công của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
Yêu cầu về kiến thức:
Tại Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Bến Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tân Cảng Bến Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
