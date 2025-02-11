Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD

- Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối hoạt động của Tổ Tiện Ích.

- Vận hành và bảo dưỡng máy móc bên ngành dược phẩm: máy móc thuốc viên và thuốc nước

- Vận hành hệ thống HVAC, hệ thống nước (RO, Tinh khiết, Cất), PCCC và lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng.

- Phối hợp bộ phận QA viết và thực hiện thẩm định lắp đặt, vận hành, chất lượng máy móc nhà xưởng đánh giá khả năng hoạt động của thiết bị máy móc.

- Tham gia thẩm định đánh giá máy móc thiết bị và các thủ tục tiêu chuẩn đúng với nhà máy dược cho các loại máy

- Quản lý nhà thầu khi lắp đặt, thẩm định, bàn giao máy móc thiết bị, nhà xưởng

- Kiểm tra chặt chẽ thiết bị máy móc, các thủ tục qui trình để sẵn sàng đón các đoàn thanh tra

- Đánh giá chất lượng nhà cung cấp thiết bị nhà thầu hằng năm cùng với các bộ phận liên quan.

- Quản lý thiết bị dự phòng cho các máy móc trong nhà máy

- Lập bản kế hoạch bảo trì dự phòng cho các máy móc,hệ thống tiện ích và được cập nhật hằng năm.

- Cập nhật các qui trình thẩm định và tái thẩm định

- Báo cáo tình hình máy móc hàng tuần và hàng tháng thiết bị cho quản lý

- Cải tiến hiệu năng máy móc để đạt năng suất cao nhất

- Quản lý nhân sự trong tổ.