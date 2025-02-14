Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Saigon South International School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Saigon South International School
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Saigon South International School

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Saigon South International School

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78 Nguyen Duc Canh, Phuong Tan Phong, Q7

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Under general supervision, performs a variety of general maintenance duties which include building facilities, equipment, ME system, HVAC system, plumping system, fire -fighting system, generator system …in the maintenance and repair.
Dưới sự giám sát, thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa chung bao gồm cơ sở vật chất tòa nhà, thiết bị, hệ thống ME, hệ thống HVAC, hệ thống cấp nước, hệ thống chữa cháy, hệ thống máy phát điện..
• Carry out daily checklist all critical facilities & other equipment in buildings of School.
Thực hiện kiểm tra hàng ngày tất cả các cơ sở vật chất quan trọng và các thiết bị khác trong các tòa nhà của Trường.
• Inspect buildings, electrical systems, and equipment to ensure safe, well-maintained conditions, identify hazards, defects, and the need for adjustment or repair.
Kiểm tra các tòa nhà, hệ thống điện và thiết bị để đảm bảo độ an toàn, tình trạng bảo trì tốt, xác định các mối nguy hiểm, sai sót và các khu vực, thiết bị cần điều chỉnh hoặc sửa chữa.
• Perform minor troubleshooting and repairs.
Thực hiện các sửa chữa và khắc phục sự cố nhỏ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Saigon South International School Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Saigon South International School

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Saigon South International School

Saigon South International School

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 78 Nguyen Duc Canh, Tan Phong Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

