Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Saigon South International School làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Under general supervision, performs a variety of general maintenance duties which include building facilities, equipment, ME system, HVAC system, plumping system, fire -fighting system, generator system …in the maintenance and repair.

Dưới sự giám sát, thực hiện nhiều nhiệm vụ bảo trì và sửa chữa chung bao gồm cơ sở vật chất tòa nhà, thiết bị, hệ thống ME, hệ thống HVAC, hệ thống cấp nước, hệ thống chữa cháy, hệ thống máy phát điện..

• Carry out daily checklist all critical facilities & other equipment in buildings of School.

Thực hiện kiểm tra hàng ngày tất cả các cơ sở vật chất quan trọng và các thiết bị khác trong các tòa nhà của Trường.

• Inspect buildings, electrical systems, and equipment to ensure safe, well-maintained conditions, identify hazards, defects, and the need for adjustment or repair.

Kiểm tra các tòa nhà, hệ thống điện và thiết bị để đảm bảo độ an toàn, tình trạng bảo trì tốt, xác định các mối nguy hiểm, sai sót và các khu vực, thiết bị cần điều chỉnh hoặc sửa chữa.

• Perform minor troubleshooting and repairs.

Thực hiện các sửa chữa và khắc phục sự cố nhỏ.