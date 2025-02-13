Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương

Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 4

- 6

- 8 Đường số 1A, KCN Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Vai trò
Nhân viên bảo trì trong nhà máy chế biến thực phẩm chịu trách nhiệm duy trì, sửa chữa và đảm bảo hoạt động ổn định của các máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất, nhằm đảm bảo hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo cáo trực tiếp cho Bộ phận Kỹ thuật và làm việc phối hợp giữa các phòng ban.
Trách nhiệm
• Bảo trì máy móc và thiết bị sản xuất.
• Đảm bảo an toàn và vệ sinh thiết bị.
• Giám sát và kiểm tra hệ thống điện, nước, hệ thống làm lạnh.
• Hỗ trợ quá trình vận hành sản xuất.
• Lập kế hoạch, báo cáo bảo trì.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan, tuân thủ các quy định an toàn lao động.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Trên 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngành dược, thực phẩm, đóng
gói sản phẩm, in ấn,…
• Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học, chuyên ngành liên quan đến thiết kế, chế

Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1018/6 (số cũ 384D) Lê Văn Lương, Ấp 3, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

