Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Vai trò

Nhân viên bảo trì trong nhà máy chế biến thực phẩm chịu trách nhiệm duy trì, sửa chữa và đảm bảo hoạt động ổn định của các máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất, nhằm đảm bảo hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo cáo trực tiếp cho Bộ phận Kỹ thuật và làm việc phối hợp giữa các phòng ban.

Trách nhiệm

• Bảo trì máy móc và thiết bị sản xuất.

• Đảm bảo an toàn và vệ sinh thiết bị.

• Giám sát và kiểm tra hệ thống điện, nước, hệ thống làm lạnh.

• Hỗ trợ quá trình vận hành sản xuất.

• Lập kế hoạch, báo cáo bảo trì.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan, tuân thủ các quy định an toàn lao động.