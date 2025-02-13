Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương
- Hồ Chí Minh: 4
- 6
- 8 Đường số 1A, KCN Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Vai trò
Nhân viên bảo trì trong nhà máy chế biến thực phẩm chịu trách nhiệm duy trì, sửa chữa và đảm bảo hoạt động ổn định của các máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất, nhằm đảm bảo hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo cáo trực tiếp cho Bộ phận Kỹ thuật và làm việc phối hợp giữa các phòng ban.
Trách nhiệm
• Bảo trì máy móc và thiết bị sản xuất.
• Đảm bảo an toàn và vệ sinh thiết bị.
• Giám sát và kiểm tra hệ thống điện, nước, hệ thống làm lạnh.
• Hỗ trợ quá trình vận hành sản xuất.
• Lập kế hoạch, báo cáo bảo trì.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan, tuân thủ các quy định an toàn lao động.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
gói sản phẩm, in ấn,…
• Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng – Đại học, chuyên ngành liên quan đến thiết kế, chế
Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI