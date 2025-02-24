Tuyển Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Tại PepsiCo Foods Vietnam Company
- Hà Nam: Khu công nghiệp Đồng Văn I Mở rộng, Bạch Thượng, Duy Tiên, Hà Nam
Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì máy công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát bảo trì cho toàn bộ máy móc, thiết bị, hệ thống tiện ích và tòa nhà (sản xuất, đóng gói, kho lưu trữ, xử lý nước thải…).
- Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý linh kiện để đảm bảo hoạt động bảo trì, sửa chữa diễn ra trơn tru, tối ưu chi phí tồn kho.
- Chịu trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật (PeMM, AIB, kiểm tra tòa nhà, cầu trục, GEHSMS…).
- Quản lý các dự án cải tiến liên quan đến quy trình sản xuất và đóng gói.
- Nâng cao hiệu quả hệ thống PeMM.
- Kiểm soát ngân sách đầu tư (Capex).
- Thực hiện các giải pháp cải tiến bền vững.
1. Hiệu quả hoạt động:
- Xây dựng, điều chỉnh và giám sát kế hoạch bảo trì cho toàn bộ khu vực/tòa nhà/hệ thống.
- Kiểm soát, theo dõi và báo cáo tình trạng bảo trì.
- Chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định liên quan.
- Quản lý dữ liệu kỹ thuật: tài liệu, linh kiện, bảng điều khiển bảo trì, báo cáo tiêu hao năng lượng, báo cáo ngừng máy…
- Phân tích nguyên nhân gốc rễ của sự cố máy móc.
- Phát triển năng lực đội ngũ bảo trì và kho kỹ thuật.
- Đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên bảo trì.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại PepsiCo Foods Vietnam Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PepsiCo Foods Vietnam Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
