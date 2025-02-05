Tuyển Trưởng ca Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 222 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, TP. Hà Nội., Thanh Xuân ...và 3 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
Tư vấn bán hàng
Pha chế đồ uống
Trả đồ, đóng gói
Phục vụ khách hàng
Báo cáo công việc hàng ngày
Đào tạo nhân viên mới
Xử lý tình huống trực tiếp
Quản lý nhân sự trong ca
Đánh giá chất lượng nhân sự
Kiểm kê kho bãi
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tác phong làm việc:
Độ tuổi phù hợp: 20 - 28 tuổi.
Chiều cao: Nữ: 1m55 - 1m75 (Lý tưởng: từ 1m60 trở lên). Nam 1m60 - 1m80 (Lý tưởng: từ 1m65 trở lên).
Dáng người: Cân đối, không quá gầy hoặc thừa cân, phong thái gọn gàng.
Da mặt: Sạch sẽ, có thể trang điểm nhẹ, tránh quá đậm.
Trang phục: Đồng phục chỉnh tề, sạch sẽ, giày gọn gàng, phù hợp môi trường.
Phong thái: Duyên dáng, tự tin, cử chỉ nhẹ nhàng.
Vệ sinh cá nhân:Tay sạch sẽ, móng tay không sơn màu quá nổi, cơ thể không mùi hôi.
Thái độ giao tiếp: Thân thiện, nói chuyện rõ ràng, lưu loát, dễ nghe, giao tiếp tốt.
Sức khỏe: Tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không bị bệnh ngoài da.
Kỹ năng chuyên môn:
Trình độ văn hóa: 12/12, Trình độ Đại học thì ưu tiên các sinh viên thuộc các trường cao đẳng hoặc đại học
Kinh nghiệm: tối thiểu 3 tháng làm việc trong ngành dịch vụ ăn uống.
Thời gian làm việc: Ca làm việc từ 05-10 giờ / ngày. Mỗi tháng được đăng ký nghỉ 03 ngày. Làm việc ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày tết, và theo yêu cầu của Quản lý là tiêu chuẩn bắt buộc
Lựa chọn tối ưu: Lao động toàn thời gian.
Kỹ năng yêu cầu:
Kỹ năng chuyên môn về F&B, pha chế
Kỹ năng làm việc nhóm
Kiến thức PCCC - ATVSTP
Kỹ năng giao tiếp.
Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh nâng bậc lương định kỳ + thưởng KPI + phụ cấp hàng tháng.
Cơ hội nghề nghiệp, lộ trình thăng tiến công việc rõ ràng.
Tiến trình đào tạo rõ ràng các kỹ năng chuyên ngành F&B, quy trình làm việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Đãi ngộ thưởng các ngày lễ, Tết, các buổi đào tạo kỹ năng định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần trà và cà phê Rosier
