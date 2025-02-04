Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bếp trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
- Vĩnh Phúc: Manwah Tôn Đức Thắng, Vĩnh Yên, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Bếp trưởng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quản lý nhân sự: sắp xếp lịch làm việc, ca làm việc cho nhân viên Bếp, nhắc nhở việc tuân thủ nội quy lao động của nhân viên
Kiểm soát tài sản trang thiết bị, công cụ dụng cụ, hàng hóa thực phẩm phục vụ khách của bộ phận Bếp
Giám sát, đảm bảo chất lượng nhân sự bộ phận Bếp: luôn luôn nhắc nhở, đào tạo hướng dẫn hàng ngày trong công việc cụ thể
Thực hiện và Giám sát công việc bộ phận Bếp theo đúng theo quy chuẩn
Tuân thủ theo sự điều động, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý hoặc Ban điều hành
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững nghiệp vụ Bếp, Kỹ năng chế biến đồ tốt
Có kiến thức ngành dịch vụ nhà hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng cháy chữa cháy
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý tốt, đào tạo khích lệ nhân viên
Kỹ năng báo cáo, thống kê
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi theo quy định (bảo hiểm, thưởng lễ tết, thưởng doanh thu, lương tháng 13, 14...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến tại chuỗi nhà hàng có quy mô Top đầu thị trường hiện nay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
