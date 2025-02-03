Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immigration Pathway Pioneer làm việc tại Nghệ An thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 190 Phượng hoàng trung đô - Trường Thi - Vinh - Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Duy trì quan hệ khách hàng hiện có.

Thiết lập những mối quan hệ với đối tác mới. Cụ thể bằng việc lập kế hoạch tổ chức lịch công tác hàng ngày báo cáo theo tuần.

Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình Giám Đốc duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt.

Hiểu rõ về văn hóa vùng miền, chương trình sản phẩm. Ưu nhược điểm. Sản phẩm tương tự và đối thủ cạnh tranh

Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng và đối tác. Quy trình xử lý phát sinh

Khi tiếp xúc khách hàng và đối tác ghi nhận toàn bộ các thông tin trong báo cáo tuần. Báo cáo nội dung tiếp xúc. Hồ sơ khách hàng, Chương trình đối tác đang làm tốt

Lập thủ tục ký kết sau khi khách hàng đồng ý tham gia chương trình. Báo cáo giám đốc ngay khi ký hợp đồng

Kết hợp với các phòng ban còn lại để công việc đạt hiệu quả tốt nhất

Đảm bảo doanh số cho từng cá nhân và phòng ban công tác

Data công ty cung cấp 100% số nóng.

Sim và công cụ, ứng dụng hộ trợ do công ty cung cấp

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm về sale là 1 lợi thế

Có khả năng giao tiếp tốt và thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Sẵn lòng làm việc độc lập và trong nhóm.

Có Kinh nghiệm sẽ được ưu tiên

Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6. Nghỉ Thứ 7 CN

- Sáng: 8h00 đến 12h

- Chiều 13h00 đến 17h

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immigration Pathway Pioneer Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo năng lực tháng, quý, năm • Xét tăng lương hàng năm theo mức độ cống hiến

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng quý, hàng năm.

Lương thưởng: Bao gồm lương cơ bản (gross 10.000.000 VND/tháng ) + Thưởng theo chiến dịch + Thưởng Tháng.... + Hoa Hồng

Được hưởng hoa hồng trên từng hợp đồng từ $800 USD đến $2,000 USD

Thử việc 2 tháng. Hưởng 85% lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Immigration Pathway Pioneer

