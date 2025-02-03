Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MHT Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Trực tiếp liên hệ khách hàng, xây dựng và phát triển mối quan hệ với KH;

- Theo dõi, kiểm soát tình hình kinh doanh và báo cáo lại với BGĐ;

- Theo dõi, xây dựng, đốc thúc nhắc nhở bộ phận kinh doanh thực hiện theo đúng kế hoạch, chiến lược, các công việc phát sinh và các vấn đề tồn đọng;

- Theo dõi công việc, nhắc lịch trình cho Giám Đốc;

- Đại diện làm việc với đối tác theo sự phân công của công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, từ sau 1999, ngoại hình ưa nhìn;

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên các chuyên ngành ngoại ngữ, kinh tế;

- Tin học văn phòng: Thành thạo excel, Word, PPT;

- Tiếng anh lưu loát nghe nói;

- Xử lý tình huống linh hoạt, chủ động;

- Khả năng truyền đạt, giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt;

- Yêu cầu hồ sơ: CV tiếng anh, tiếng việt, các chứng chỉ tiếng anh ( nếu có).

Tại Công ty TNHH MHT Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9tr- 12tr tùy năng lực;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

- Các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, Thưởng các ngày lễ trong năm;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác khi trở thành nhân viên chính thức;

- Làm việc thứ 2 đến thứ 7, Riêng thứ 7 được về sớm lúc 16h00; nghỉ phép năm...;

- Hằng năm công ty tổ chức du lịch, chơi teambuilding, tham gia từ thiện vùng cao, các phong trào xã hội khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MHT Group

