Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Elehome làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: tòa nhà kuchen, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên, bao gồm: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên, kiểm tra lý lịch, làm hợp đồng lao động.

Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất các giải pháp tuyển dụng hiệu quả.

Quản lý hồ sơ ứng viên, cập nhật thông tin ứng viên trên hệ thống quản lý nhân sự.

Hỗ trợ các công việc hành chính khác của phòng Nhân sự.

Làm việc trực tiếp với các nhà thầu xây dựng, quản lý hồ sơ của các nhà thầu.

Theo dõi và báo cáo tiến độ tuyển dụng định kỳ.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra suôn sẻ.

Tìm kiếm, liên hệ và làm việc với các nguồn tuyển dụng khác nhau (trang web tuyển dụng, mạng xã hội, trường đại học,...) để tìm kiếm ứng viên phù hợp.

Đánh giá năng lực và phẩm chất của ứng viên thông qua các phương pháp phỏng vấn, bài kiểm tra năng lực.

Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ tuyển dụng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Tâm lý học hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực tuyển dụng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng).

Nắm vững các kỹ năng tuyển dụng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty TNHH Elehome Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elehome

