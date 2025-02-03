Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: Soos122 Nguyễn Tất Thành

- Liên Bảo

- Vĩnh Yên

- Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phụ trách công tác hành chính như hỗ trợ: khánh tiết, văn thư, công văn, giấy tờ,..
- Điều xe đưa đón đoàn khám bệnh theo lịch hẹn
- Kiểm tra và giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nhà ăn của bệnh viện
- Hõ trợ các công việc tiếp đón chuyên gia, khách mời (nếu cần)
- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên hành: Quản trị nhân lực, Văn thư,...
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đã làm hành chính các mảng: khách sạn, y tế, dịch vụ,...
- Là một người tinh tế, khéo léo, tự tin, giao tiếp
- Có kinh nghiệm làm hành chính tối thiểu 2 năm
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 10 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng (nếu có)
- Được hưởng chế độ phúc lợi bảo hiểm theo quy định của pháp luật, các chương trình chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn của công ty.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên...
- Được tham dự các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.
- Có tiềm năng cho phát triển công việc và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 58 - Ngõ 61 - Phạm Tuấn Tài - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

