Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Soos122 Nguyễn Tất Thành - Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Phụ trách công tác hành chính như hỗ trợ: khánh tiết, văn thư, công văn, giấy tờ,..

- Điều xe đưa đón đoàn khám bệnh theo lịch hẹn

- Kiểm tra và giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm tại nhà ăn của bệnh viện

- Hõ trợ các công việc tiếp đón chuyên gia, khách mời (nếu cần)

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên hành: Quản trị nhân lực, Văn thư,...

- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm đã làm hành chính các mảng: khách sạn, y tế, dịch vụ,...

- Là một người tinh tế, khéo léo, tự tin, giao tiếp

- Có kinh nghiệm làm hành chính tối thiểu 2 năm

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 - 10 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng (nếu có)

- Được hưởng chế độ phúc lợi bảo hiểm theo quy định của pháp luật, các chương trình chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn của công ty.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ khác như lễ, phép, tết, nghỉ mát, sinh nhật, phúc lợi ăn trưa nhân viên...

- Được tham dự các khóa đào tạo phát triển năng lực chuyên môn, kiến thức phát triển cá nhân và các năng lực bổ trợ để đóng góp vào sự phát triển chung của cả công ty.

- Có tiềm năng cho phát triển công việc và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.