Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hoàng Tuấn Anh làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Đường Lê Mao kéo dài, KĐT Vinh Tân, TP Vinh,Nghệ An, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tham gia các hoạt động tuyển sinh.

- Giới thiệu và tư vấn về chương trình đào tạo các khóa học cho học viên, khách hàng tiềm năng.

- Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp hoặc tự khai thác thông qua điện thoại, email.

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc với quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, sáng tạo, thích tham gia các hoạt động dành cho trẻ em

- Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Giáo dục là 1 lợi thế

- Độ tuổi : sinh năm từ 1999 - 1989

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hoàng Tuấn Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Được thu nhập hấp dẫn từ 9-12 triệu

Được đào tạo tất - tần - tật về Sale, Marketing, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ

Được ký hợp đồng fulltime và hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN ... và các chế độ khác theo quy định

Thường xuyên được đi du lịch, team building, nghỉ tết, nghỉ lễ DÀI theo lịch nghỉ sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hoàng Tuấn Anh

