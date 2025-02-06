Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH In và SX Bao Bì Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH In và SX Bao Bì Nghệ An
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Làm việc 8 tiếng/Ngày, xong thử việc được ký hợp đồng và đóng BHXH, chế độ nghỉ lễ tết theo quy đinh...
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Bán hàng online và offline về bao bì sản phẩm giấy, túi giấy, hộp giây...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong kinh doanh, thị trường...
Tại Công Ty TNHH In và SX Bao Bì Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH In và SX Bao Bì Nghệ An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI