Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Xây dựng và định hướng chiến lược công nghệ cho sản phẩm/dự án.
Đưa ra quyết định về kiến trúc, thiết kế hệ thống và các công nghệ sử dụng.
Đảm bảo mã nguồn đạt chất lượng cao, tối ưu về hiệu suất và bảo mật.
Hướng dẫn và đào tạo đội ngũ kỹ sư phần mềm.
Làm việc với Product Manager và các bên liên quan để xác định yêu cầu kỹ thuật.
Đánh giá, ước lượng và phân công công việc cho đội nhóm.
Theo dõi tiến độ, đảm bảo các mốc thời gian quan trọng của dự án.
Kiểm soát rủi ro kỹ thuật và tìm ra giải pháp phù hợp.
Xây dựng các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng.
Thiết lập các quy trình CI/CD, quản lý DevOps, tự động hóa quá trình triển khai.
Giám sát, tối ưu cơ sở dữ liệu, API và hệ thống backend/frontend.
Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và thúc đẩy tinh thần đội nhóm.
Đánh giá năng lực, phản hồi và hỗ trợ nhân sự phát triển kỹ năng.
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới cho đội ngũ kỹ thuật

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tech Lead hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm triển khai hệ thống lớn, chịu tải cao.
Thành thạo .NET Core, Entity Framework, Next.js
Có kinh nghiệm làm việc với Oracle và SQL Server.
Hiểu biết sâu về kiến trúc phần mềm (Monolithic, Microservices, Event-Driven, CQRS...).
Nắm vững các nguyên tắc bảo mật hệ thống, tối ưu hiệu suất.
Có kinh nghiệm với Arcgis; Geoserver.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Có kinh nghiệm với CI/CD, Docker, Kubernetes là một lợi thế.
Có kinh nghiệm với Hadoop là một lợi thế.
Có kinh nghiệm làm tích hợp với các hệ thống LGSP; NGSP là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20.000.000 - 35.000.000đ
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 08h30 đến 17h30.
Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương: định kỳ 1 năm 1 lần.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm
Nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động.
BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc.
Chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài.
Chính sách ưu đãi đối với nhân viên có thâm niên làm việc tại công ty.
Thu nhập: lương tháng 13; thưởng theo dự án, thưởng theo kết quả kinh doanh và mức độ đóng góp; thưởng theo năng lực và mức độ hoàn thành công việc của từng thành viên – đánh giá hàng tháng và trả thưởng theo quý; thưởng các ngày lễ lớn.
Chế độ nghỉ mát, du xuân, liên hoan cuối năm cho nhân viên và gia đình.
Các hoạt động giao lưu bóng đá, golf, văn nghệ...
Chính sách đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng cho nhân viên. Hỗ trợ 100% kinh phí học và thi các chứng chỉ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

