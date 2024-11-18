Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY TNHH BT CORPORATION
Mức lương
Đến 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà H10, số 2 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Đến 60 Triệu
Tham gia công việc quản lý cùng với PM trong dự án Nhật Bản.
Xây dựng quy trình làm việc, quy trình phát triển phần mềm, quy trình quản lý chất lượng phần mềm trong công ty.
Tham gia dự án dự án xây dựng sản phẩm riêng của công ty.
Tiến hành estimate, review source code và quản lý tiến độ dự án.
Đánh giá năng lực, phân công công việc của các member trong dự án.
Báo cáo tiến độ dự án, đề xuất giải pháp với PM.
Với Mức Lương Đến 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
【KỸ NĂNG CẦN THIẾT】
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan như: Công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, quản lý dự án phần mềm...
Từ 3 - 5 năm kinh nghiệm phát triển các sản phẩm/dự án xây dựng bằng ngôn ngữ Java/PHP
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm Team Leader dự án từ 3-5 developer trở lên.
Có kiến thức về thiết kế CSDL quan hệ.
Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với GIT hoặc Bitbucket.
Kỹ năng quản lý tiến độ để tối ưu hiệu suất công việc.
Có kinh nghiệm viết Unit testing, viết document.
Có tư duy lập trình hướng đối tượng MVC, đọc hiểu tiếng anh tốt để phục vụ cho công việc.
【KỸ NĂNG MONG MUỐN】
Có kiến thức liên quan đến Performance của MySQL Statement và Query.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Docker để phát triển dự án.
Có kiến thức và kinh nghiệm về Linux Cloud Server: AWS, GCP, Azure,v.v là một lợi thế.
Những ứng viên sẵn sàng va chạm - thử thách với những công nghệ mới.
Những ứng viên có năng lực sáng tạo và khả năng giao tiếp tốt.
Những ứng viên luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh và đưa ra những ý kiến đóng góp để phát triển công việc.
Tại CÔNG TY TNHH BT CORPORATION Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: up to 60 triệu, tùy theo kinh nghiệm.
Thử việc lên đến 100% lương chính thức
Được cung cấp thiết bị làm việc
Phụ cấp cơm trưa và gửi xe hàng tháng
Nghỉ thứ 7, chủ nhật
Đóng BHXH sau khi thử việc, hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam
Điều chỉnh lương: 2 lần/năm, Lương tháng 13 + thưởng dự án theo quý tùy vào tình hình kinh doanh của công ty.
Du lịch 1 năm 1 lần, Team building theo quý, các hoạt động vui chơi giải trí khác như: bóng bàn, bóng đá,...
Có cơ hội đi công tác và làm việc tại Nhật Bản nếu đáp ứng được năng lực tốt.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BT CORPORATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
