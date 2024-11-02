Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển sản phẩm là các hệ thống. Tham gia phát triển core, backend, frontend các dự án, sản phẩm của công ty. Lập trình xây dựng sản phẩm cho các hệ thống với đối tác là các doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác. Lập trình, xây dựng API cho các dịch vụ của dự án và phân công task cho team.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 5 năm kinh nghiệm lập trình .NET (ASP.NET, .NET Core). Có kinh nghiệm quản lý team, quản lý và review chất lượng code. Nắm vững kiến thức về lập trình, thiết kế hướng đối tượng (OOP), Design Patterns, REST API, MVC. Làm việc tốt với jQuery; HTML/CSS/Bootstrap/Responsive Web Design. Có kinh nghiệm SQL Server, MongoDB, Redis. Có thể viết unit test (xUnit, Moq), Integration Test. Có kỹ năng đánh giá/ phân tích yêu cầu. Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ham học hỏi. Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý source code: SVN, Git

Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường. Hỗ trợ đầy đủ thiết bị phục vụ công việc: Máy tính,... Văn phòng hạng A, không gian làm việc thoải mái. Review năng lực, xem xét lại đãi ngộ hàng năm. Lương tháng 13 hệ số upto 3.0 dựa trên kết quả kinh doanh, thưởng nóng Tham gia các buổi đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu xu hướng công nghệ mới. Chế độ sinh nhật, sinh con, hiếu hỷ, ngày lễ,... Tổ chức, khuyến khích các hoạt động thể thao tăng cường sức khỏe và tình đoàn kết. 12 phép/ năm, phép của 2 tháng thử việc lên chính thức tính lại 02 ngày Hỗ trợ 100% vé tháng gửi xe. Teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ITS GLOBAL

