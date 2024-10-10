Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm, kiến trúc hạ tầng, nền tảng kỹ thuật và công nghệ cho các sản phẩm Game Mobile của AdOne. Quản lý tất cả các dự án phát triển sản phẩm; báo cáo định kỳ cho PM và Ban Lãnh đạo Công ty; đảm bảo kế hoạch phát triển các dự án trong Công ty được hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí về chất lượng trong thời gian đã được phê duyệt. Lãnh đạo và quản lý đội nhóm, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong việc thiết kế, phát triển và triển khai các sản phẩm. Tham gia quá trình xây dựng, đào tạo team Dev, chia sẻ và phát triển chuyên môn cho đội ngũ. Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng của game. Sửa lỗi, cải thiện tính năng, và tối ưu hiệu suất game. Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 05 năm trở lên với Unity Dev, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm ít nhất từ 05 thành viên. Đã có kinh nghiệm phát triển đa dạng các dòng game. Ưu tiên các dòng Casual, Puzzle, Hybrid (kết hợp simulation, management...). Các sản phẩm game phát hành trên store ít nhất từ 1 triệu install trở lên. Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực Game Mobile. Nắm vững các quy trình về quản lý dự án, xây dựng, triển khai, phát triển, kiểm thử game mobile. Khả năng định hình chiến lược cho sản phẩm. Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt. Có kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực và quản lý đội nhóm. Có năng lực quản lý dự án, bảo mật CNTT, quản trị rủi ro. Có trách nhiệm cao và khả năng chịu được áp lực trong công việc. Đam mê chơi và tạo ra những sản phẩm game chất lượng. Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Lợi thế nếu: Có hiểu biết về UI Canvas, Unity Physics 2D, Unity Physics 3D, Custom Inspector, Scriptable Object, Data Serialization, Particle System, Profiler. Có hiểu biết về Shader, Texture, Mesh, Animation Asset. Có kinh nghiệm xử lý các lỗi liên quan đến tích hợp plugin bên thứ 3.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận, dựa trên năng lực tương xứng. Thưởng linh hoạt & hấp dẫn: Thưởng % fixed theo dự án + Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty + Thưởng tháng 13. Review tăng lương 6 tháng 1 lần. Chính sách hỗ trợ đặc biệt cho Techlead khi hoàn thành KPI công ty sẽ nhận: Gói vay trị giá 03 tỷ để mua nhà, miễn phí lãi suất trong 02 năm. Quà tân gia trị giá 12 tháng lương. Phụ cấp ăn trưa riêng biệt, lên tới 1 triệu/tháng. Máy cấu hình cao kèm 2 màn hình. Văn phòng mới, rộng 2000m2, cực kỳ hiện đại, đầy đủ tính năng. Không gian xanh mát, tạo nhiều cảm hứng sáng tạo. Trang thiết bị chuyên nghiệp đầy đủ, phục vụ nhu cầu của công việc. Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Cà phê, trà và pantry miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần Chúng tôi có rất nhiều câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Billiards,... Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8h30-12h, 13h30-17h30. Nghỉ trưa 1h30p.

