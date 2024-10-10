Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Technical Leader

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm, kiến trúc hạ tầng, nền tảng kỹ thuật và công nghệ cho các sản phẩm Game Mobile của AdOne. Quản lý tất cả các dự án phát triển sản phẩm; báo cáo định kỳ cho PM và Ban Lãnh đạo Công ty; đảm bảo kế hoạch phát triển các dự án trong Công ty được hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí về chất lượng trong thời gian đã được phê duyệt. Lãnh đạo và quản lý đội nhóm, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong việc thiết kế, phát triển và triển khai các sản phẩm. Tham gia quá trình xây dựng, đào tạo team Dev, chia sẻ và phát triển chuyên môn cho đội ngũ. Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng của game. Sửa lỗi, cải thiện tính năng, và tối ưu hiệu suất game. Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.
Xây dựng kiến trúc hệ thống, kiến trúc phần mềm, kiến trúc hạ tầng, nền tảng kỹ thuật và công nghệ cho các sản phẩm Game Mobile của AdOne.
Quản lý tất cả các dự án phát triển sản phẩm; báo cáo định kỳ cho PM và Ban Lãnh đạo Công ty; đảm bảo kế hoạch phát triển các dự án trong Công ty được hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí về chất lượng trong thời gian đã được phê duyệt.
Lãnh đạo và quản lý đội nhóm, giám sát và hỗ trợ các thành viên trong việc thiết kế, phát triển và triển khai các sản phẩm.
Tham gia quá trình xây dựng, đào tạo team Dev, chia sẻ và phát triển chuyên môn cho đội ngũ.
Cùng team lên ý tưởng và giải pháp cho các tính năng của game.
Sửa lỗi, cải thiện tính năng, và tối ưu hiệu suất game.
Phối hợp với các thành viên trong team để vận hành và tối ưu hoá sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 05 năm trở lên với Unity Dev, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm ít nhất từ 05 thành viên. Đã có kinh nghiệm phát triển đa dạng các dòng game. Ưu tiên các dòng Casual, Puzzle, Hybrid (kết hợp simulation, management...). Các sản phẩm game phát hành trên store ít nhất từ 1 triệu install trở lên. Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực Game Mobile. Nắm vững các quy trình về quản lý dự án, xây dựng, triển khai, phát triển, kiểm thử game mobile. Khả năng định hình chiến lược cho sản phẩm. Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt. Có kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực và quản lý đội nhóm. Có năng lực quản lý dự án, bảo mật CNTT, quản trị rủi ro. Có trách nhiệm cao và khả năng chịu được áp lực trong công việc. Đam mê chơi và tạo ra những sản phẩm game chất lượng. Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh. Lợi thế nếu: Có hiểu biết về UI Canvas, Unity Physics 2D, Unity Physics 3D, Custom Inspector, Scriptable Object, Data Serialization, Particle System, Profiler. Có hiểu biết về Shader, Texture, Mesh, Animation Asset. Có kinh nghiệm xử lý các lỗi liên quan đến tích hợp plugin bên thứ 3.
Từ 05 năm trở lên với Unity Dev, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm ít nhất từ 05 thành viên.
Từ 05 năm trở lên với Unity Dev, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm ít nhất từ 05 thành viên
Đã có kinh nghiệm phát triển đa dạng các dòng game. Ưu tiên các dòng Casual, Puzzle, Hybrid (kết hợp simulation, management...). Các sản phẩm game phát hành trên store ít nhất từ 1 triệu install trở lên.
Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực Game Mobile.
Nắm vững các quy trình về quản lý dự án, xây dựng, triển khai, phát triển, kiểm thử game mobile.
Khả năng định hình chiến lược cho sản phẩm. Nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán; tư duy logic tốt.
Có kỹ năng lãnh đạo, tạo động lực và quản lý đội nhóm.
Có năng lực quản lý dự án, bảo mật CNTT, quản trị rủi ro.
Có trách nhiệm cao và khả năng chịu được áp lực trong công việc.
Đam mê chơi và tạo ra những sản phẩm game chất lượng.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng Tiếng Anh.
Lợi thế nếu:
Có hiểu biết về UI Canvas, Unity Physics 2D, Unity Physics 3D, Custom Inspector, Scriptable Object, Data Serialization, Particle System, Profiler.
Có hiểu biết về Shader, Texture, Mesh, Animation Asset.
Có kinh nghiệm xử lý các lỗi liên quan đến tích hợp plugin bên thứ 3.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thoả thuận, dựa trên năng lực tương xứng. Thưởng linh hoạt & hấp dẫn: Thưởng % fixed theo dự án + Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty + Thưởng tháng 13. Review tăng lương 6 tháng 1 lần. Chính sách hỗ trợ đặc biệt cho Techlead khi hoàn thành KPI công ty sẽ nhận: Gói vay trị giá 03 tỷ để mua nhà, miễn phí lãi suất trong 02 năm. Quà tân gia trị giá 12 tháng lương. Phụ cấp ăn trưa riêng biệt, lên tới 1 triệu/tháng. Máy cấu hình cao kèm 2 màn hình. Văn phòng mới, rộng 2000m2, cực kỳ hiện đại, đầy đủ tính năng. Không gian xanh mát, tạo nhiều cảm hứng sáng tạo. Trang thiết bị chuyên nghiệp đầy đủ, phục vụ nhu cầu của công việc. Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Cà phê, trà và pantry miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần Chúng tôi có rất nhiều câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Billiards,... Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8h30-12h, 13h30-17h30. Nghỉ trưa 1h30p.
Mức lương theo thoả thuận, dựa trên năng lực tương xứng.
Thưởng linh hoạt & hấp dẫn: Thưởng % fixed theo dự án + Thưởng kinh doanh theo % lợi nhuận toàn đội và toàn công ty + Thưởng tháng 13. Review tăng lương 6 tháng 1 lần.
Chính sách hỗ trợ đặc biệt cho Techlead khi hoàn thành KPI công ty sẽ nhận: Gói vay trị giá 03 tỷ để mua nhà, miễn phí lãi suất trong 02 năm. Quà tân gia trị giá 12 tháng lương.
Chính sách hỗ trợ đặc biệt cho Techlead khi hoàn thành KPI công ty sẽ nhận:
Gói vay trị giá 03 tỷ để mua nhà, miễn phí lãi suất trong 02 năm. Quà tân gia trị giá 12 tháng lương.
Gói vay trị giá 03 tỷ để mua nhà, miễn phí lãi suất trong 02 năm.
Quà tân gia trị giá 12 tháng lương.
Phụ cấp ăn trưa riêng biệt, lên tới 1 triệu/tháng.
Máy cấu hình cao kèm 2 màn hình.
Văn phòng mới, rộng 2000m2, cực kỳ hiện đại, đầy đủ tính năng. Không gian xanh mát, tạo nhiều cảm hứng sáng tạo. Trang thiết bị chuyên nghiệp đầy đủ, phục vụ nhu cầu của công việc.
Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa.
Cà phê, trà và pantry miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần
Chúng tôi có rất nhiều câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Billiards,...
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8h30-12h, 13h30-17h30. Nghỉ trưa 1h30p.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-technical-leader-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210259
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Hạn nộp: 02/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 55 Triệu Công ty Cổ phần GEM
50 - 55 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÚ ÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 55 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 55 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 55 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT VNR500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần HBLab (Hedspi Brothers Lab) làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty cổ phần HBLab (Hedspi Brothers Lab)
40 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 48 Triệu Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
19 - 48 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH KIMEI GLOBAL
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công Ty Truyền Thông Và Công Nghệ ICOMM Việt Nam
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận POWERGATE AUSTRALIA (CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN POWERGATE)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần công nghệ Gapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Công ty cổ phần công nghệ Gapo
Tới 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader Công Ty TNHH NTT DATA VDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu Công Ty TNHH NTT DATA VDS
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu Công ty TNHH Zensho Hà Nội System Center
50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SAMSUNG SDS VIỆT NAM Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu CÔNG TY TNHH BT CORPORATION
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VỆ TINH QUỐC GIA
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công Ty Cổ Phần Hanacans làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Hanacans
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Technical Leader Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu Công ty Cổ phần GEM
50 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SEOUL SEMICONDUCTOR VINA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm