Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý một nhóm phát triển tính năng Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết, UML Design patterns and code refactoring... Tiếp nhận yêu cầu trực tiếp từ người quản lý sản phẩm, sau đó phân tích và thảo luận giữa các bên liên quan để làm rõ Đề xuất ý tưởng tốt / giải pháp sáng tạo cải thiện sản phẩm của công ty ngay cả khi không có vấn đề gì cả; Giải quyết vấn đề: đưa ra ý tưởng, thiết kế, coding, code reviewing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đảm bảo các ứng dụng hiện tại được cập nhật và phù hợp với việc triển khai các ứng dụng mới; Phân tích nhu cầu của end-users và chọn ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu đó; Các nhiệm vụ khác có thể bao gồm phát triển các chương trình khắc phục sự cố và giám sát sửa đổi hệ thống; Tạo và thực hiện các quy trình giảm thiểu rủi ro và tiến hành kiểm toán bảo mật để xác định điểm yếu trong các ứng dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13... Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS

