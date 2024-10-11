Tuyển Technical Leader Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Technical Leader

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phúc Minh, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Định hướng và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án phần mềm bao gồm: công nghệ sử dụng, kiến trúc phần mềm và định hướng phát triển phần mềm
- Review source code của member, hướng dẫn đưa ra giải pháp cho member trong các dự án
- Liên tục nghiên cứu, cập nhật các công nghệ mới và đề xuất áp dụng vào các dự án của Công ty
- Giữ vai trò cố vấn cho PM về xây dựng hệ thống phần mềm để đảm bảo yêu cầu của dự án
- Xây dựng kế hoạch và quản lý tiến độ lập trình theo kế hoạch
- Lập trình, thiết kế module chi tiết và tích hợp
- Hỗ trợ deploy code, fix các lỗi liên quan hệ thống
- Tối ưu performance, scaling ứng dụng
- Triển khai server, hosting, VPS, cloud server, server nội bộ,...
- Tham gia viết API cho dự án
- Tham gia tư vấn và xử lý các vấn đề lớn về kỹ thuật liên quan đến luồng và logic khi có sự cố phát sinh trong dự án

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
- Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm Coding/Dev thực tế ngôn ngữ PHP và Framework Laravel và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm Techlead/Teamlead
- Thành thạo HTML, CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax, ...), Bootstrap, JSON, XML,..
- Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN,...
- Có kinh nghiệm với một trong các RDBMS: MySQL, PostgreSQL, Oracle,... nắm vững Database tuning là một lợi thế
- Nắm vững UX/UI, Design Pattern
- Có kiến thức về Docker, DevOps
- Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống CI/CD
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
- Có sản phẩm/dự án cụ thể là một lợi thế
- Có khả năng quản lý chuyên môn lập trình
- Có khả năng review code, tư vấn, hỗ trợ các thành viên trong team
- Đã từng triển khai hệ thống websites Global đa ngôn ngữ trên nền tảng PHP là một lợi thế
- Tiếng Anh tốt, có thể đọc tài liệu kỹ thuật và giao tiếp trong môi trường quốc tế là một lợi thế

Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: up to 30,000,000 VND + chế độ thưởng hấp dẫn
- Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động
- Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động
- Review lương hàng năm
- Thưởng lễ, Tết theo quy chế của công ty
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ, cấu hình cao để phục vụ công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Đức Tín

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 56-57 Đường 23 Khu Đô Thị TP Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

