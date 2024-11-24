Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Technical Leader

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu phát triển từ các bên định hướng sản phẩm (BA, PO, PM..)
Phân tích, góp ý, đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống BE/FE
Kiểm soát và duy trì hiệu năng hệ thống ổn định
Nghiên cứu & đề xuất những giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
Quản lý vận hành hệ thống phần mềm
Quản lý đội ngũ lập trình viên
Review khối lượng công việc cho team lập trình
Đảm bảo chất lượng code của team lập trình

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển trong các dự án công nghệ thông tin với vai trò là lập trình viên
Thành thạo về core Java, Lập trình hướng đối tượng
Thành thạo và từng làm về một trong các nền tảng như J2EE, JSP, Struts, Spring Framework, MVC, SQL (RDBMS Knowledge e.g SQLServer), No-SQL, App server Knowledge (Tomcat), OSGi, SOAP/REST webservices.
Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề
Có khả năng quản lý chuyên môn lập trình
Có khả năng review code, tư vấn, hỗ trợ các thành viên trong team
Kỹ năng teamwork tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc, phụ cấp ăn trưa/xăng xe...
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty.
Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 55 Ngách 99/110 Định Công Hạ, Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-technical-leader-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job255849
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 30/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 26/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VNDIRECT Pro Company
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VNDIRECT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH BANTAM POINT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BANTAM POINT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ecoit
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Ecoit
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alphaway Technology
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Alphaway Technology
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
Hạn nộp: 10/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH Relipa
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIONERO
30 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Technical Leader Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 60 Triệu NTQ Solution
50 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Icetea Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty TNHH Icetea Software
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 USD CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
15 - 22 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu Công ty TNHH Relipa
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTIONS VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader Tập đoàn FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn FPT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ICOM
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận NTQ Solution
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty cổ phần Comacpro
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TECHHUB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm Nam Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ZINZA TECHNOLOGY
28 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Alphaway Technology
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Technical Leader FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Technical Leader Công ty cổ phần Ecoit làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu Công ty cổ phần Ecoit
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Technical Leader VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm