Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Tiếp nhận yêu cầu phát triển từ các bên định hướng sản phẩm (BA, PO, PM..)
Phân tích, góp ý, đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống BE/FE
Kiểm soát và duy trì hiệu năng hệ thống ổn định
Nghiên cứu & đề xuất những giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống
Quản lý vận hành hệ thống phần mềm
Quản lý đội ngũ lập trình viên
Review khối lượng công việc cho team lập trình
Đảm bảo chất lượng code của team lập trình
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển trong các dự án công nghệ thông tin với vai trò là lập trình viên
Thành thạo về core Java, Lập trình hướng đối tượng
Thành thạo và từng làm về một trong các nền tảng như J2EE, JSP, Struts, Spring Framework, MVC, SQL (RDBMS Knowledge e.g SQLServer), No-SQL, App server Knowledge (Tomcat), OSGi, SOAP/REST webservices.
Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề
Có khả năng quản lý chuyên môn lập trình
Có khả năng review code, tư vấn, hỗ trợ các thành viên trong team
Kỹ năng teamwork tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc, phụ cấp ăn trưa/xăng xe...
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty.
Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
