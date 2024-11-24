Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: sảnh A tòa nhà HH2, số 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu phát triển từ các bên định hướng sản phẩm (BA, PO, PM..)

Phân tích, góp ý, đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống BE/FE

Kiểm soát và duy trì hiệu năng hệ thống ổn định

Nghiên cứu & đề xuất những giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu năng hệ thống

Quản lý vận hành hệ thống phần mềm

Quản lý đội ngũ lập trình viên

Review khối lượng công việc cho team lập trình

Đảm bảo chất lượng code của team lập trình

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất từ 3 năm kinh nghiệm trở lên tham gia phát triển trong các dự án công nghệ thông tin với vai trò là lập trình viên

Thành thạo về core Java, Lập trình hướng đối tượng

Thành thạo và từng làm về một trong các nền tảng như J2EE, JSP, Struts, Spring Framework, MVC, SQL (RDBMS Knowledge e.g SQLServer), No-SQL, App server Knowledge (Tomcat), OSGi, SOAP/REST webservices.

Có khả năng tự nghiên cứu, phân tích và giải quyết vấn đề

Có khả năng quản lý chuyên môn lập trình

Có khả năng review code, tư vấn, hỗ trợ các thành viên trong team

Kỹ năng teamwork tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực làm việc, phụ cấp ăn trưa/xăng xe...

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và cơ chế đãi ngộ theo Quy định của Công ty.

Môi trường làm việc, đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn có sự hỗ trợ cùng nhau trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

