Tuyển Technical Leader Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 42_Tòa Keangnam Lanmark 72 _ Nam Từ Liêm _ Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu công nghệ và xu hướng công nghệ trong lĩnh vực phần mềm

Nghiên cứu xu hướng công nghệ để đưa ra các giải pháp mới.

Nghiên cứu và thử nghiệm để tạo ra các sản phẩm mới.

Làm chủ các nền tảng/công nghệ

Làm chủ các nền tảng/công nghệ nền tảng như redis, kafka, search engine, database, K8s, CI/CD, ELK ..

Nghiên cứu và thử nghiệm các nền tảng/công nghệ mới vào sản phẩm để nâng cao hiệu suất/trải nghiệm khách hàng.

Đánh giá và thẩm định công nghệ và kiến trúc hệ thống

Thẩm định công nghệ và kiến trúc các sản phẩm mới trước khi đưa vào triển khai.

Đánh giá kiến trúc và công nghệ cho các sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm >= 02 năm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

- Có đam mê với công nghệ, nhiệt huyết với công việc và có tinh thần cầu tiến.

- Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử Viễn thông, Khoa học Máy tính, Toán tin Ứng dụng hoặc các chuyên ngành Kỹ thuật khác liên quan

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh. Ưu tiên có chứng chỉ TOEIC, TOEFL hoặc IELTS tương đương với điểm TOEIC – 650 điểm trở lên.

Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận với người lao động

Đóng bảo hiểm theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN)

Chế độ công đoàn cưới hỏi, quà sinh nhật theo quy định của đơn vị

Ngày nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương theo chế độ của Tập đoàn và nhà nước quy định (bao gồm: 12 ngày nghỉ phép, 11 ngày nghỉ lễ tết, 1 ngày 22/12 – thành lập QĐNDVN, 1 ngày sáng tạo).

Thời hạn tăng lương thường niên: 1 năm 1 lần (tháng 3 hằng năm)

Quà ngày thành lập Tập đoàn cho CBNV theo quy định, quà tết Nguyên Đán cho thân nhân CBNV

Thưởng Tết Nguyên Đán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khối Công nghệ thông tin - Viettel Telecom

