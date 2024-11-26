Tuyển Technical Leader Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Technical Leader

Ngồi onsite tại khách hàng (Phạm Hùng)

Tham gia vào quá trình phát triển dự án lớn của khách hàng với vai trò Teamleader cho dự án

Quản lý đội onsite, tư vấn, báo cáo cho khách hàng

Dự án lớn, build đội ngũ 20-30 mem

Careerpath: Giám đốc bộ phận onsite

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Nhật từ N2

Năng lực quản lý (nhiều dự án 1 lúc, có khả năng làm việc gắn kết team),

Kinh nghiệm tư vấn báo cáo Khách hàng

Quyền Lợi

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (check in linh hoạt)

Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực

Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc...

Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm

Thưởng thâm niên

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động

Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm

Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm....

Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con

Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn

Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty

Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn....

Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực

Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, Game, Yoga......

Cách Thức Ứng Tuyển

