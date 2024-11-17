Tuyển IT Helpdesk/IT support Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Xử lý, chuẩn đoán các lỗi liên quan quan đến người dùng (End User Support): PC, Laptop, Printer, Photocopy, UPS, Camera, video conference, các sản phẩm dịch vụ M365, ...
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ khách hàng và các đơn vị nội bộ thông qua hệ thống hỗ trợ dịch vụ liên quan đến các dịch vụ Microsoft 365.
Mở các trường hợp hỗ trợ với Microsoft nếu cần.
Tham gia Tư vấn các vấn đề về tenant, bản quyền, và cung cấp các tài nguyên Microsoft 365 cho khách hàng theo yêu cầu từ đội ngũ bán hàng.
Hỗ trợ thu thập dữ liệu từ khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình kỹ sư Microsoft tham gia xử lý vấn đề.
Có khả năng phân tích, phối hợp và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
Tham gia xây dựng và phát triển một số sản phẩm mới tại đơn vị.
Có khả năng tìm tòi học hỏi, yêu thích và đam mê ứng dụng các công nghệ mới
Nắm vững các khái niệm về hệ thống mạng máy tính, có kinh nghiệm về việc lắp đặt, vận hành, giám sát và quản trị hoạt động của mạng LAN và các kết nối internet
Tham gia kickoff dự án với khách hàng và các đơn vị khác tham gia vào dự án (nếu có)
Cập nhật tài liệu IT (khi được yêu cầu)
Báo cáo thống kê định kỳ và đề xuất phương án tối ưu.
Lên kế hoạch đào tạo và phát triển nâng cao năng lực kỹ thuật, công nghệ mới cho khách hàng, các thành viên trong bộ phận.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT, mạng..
Am hiểu về dịch vụ M365 của Microsoft (Teams, Sharepoint, Planner, Power Automate...)
Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống M365 (Exchange, AzureAD, Admin365... )
Đã thi các chứng chỉ (MCSA hoặc CCNA) là một lợi thế
Kiến thức: CNTT + hỗ trợ người dùng, Có kiến thức về hệ thống System, Network
Kinh Nghiệm: Từ 01 năm kinh nghiệm Support/System
Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp với KH nước ngoài là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm, giữa các phòng ban

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP
Lương theo năng lực và vị trí công tác
Gói phúc lợi tiền mặt 16 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.
CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Đài thọ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế.
Chính sách phát triển, thăng tiến theo Career Path phù hợp với từng vị trí, từng phòng ban.
Cơ hội tiếp cận với các công nghệ mới nhất: Cloud, Big data...
Cơ hội làm việc trong Công ty là Top 1 đối tác tư vấn và cung cấp, triển khai giải pháp Chuyển đổi số, Bảo mật, Cloud cho tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam
BẢO HIỂM VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ sáu
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước
Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care
Chế độ đãi ngộ thai sản nâng cao dành cho nhân viên nữ
Du lịch hàng năm 1 tuần, teambuilding/dã ngoại định kì 2 lần/năm
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phòng phú
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
Môi trường làm việc sáng tạo, đổi mới dựa trên 5 giá trị cốt lõi là 5C (C-Speed, Creativity, Commitment, Customer Centricity, Positive Thinking & “Can-do” Attitude).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 & 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

