Tuyển IT Helpdesk/IT support CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 58 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai cài đặt gói phần mềm bán hàng và hướng dẫn sử dụng cho các khách hàng mới

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm phần mềm.

- Tiếp nhận và xử lý các sự cố về phần mềm nghiệp vụ, lỗi người dùng và các lỗi cơ bản của phần mềm.

- Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu customize của khách hàng về phần mềm trong quá trình sử dụng.

- Kiểm thử tính năng, giao diện app.

- Ghi nhận và báo cáo các vấn đề hỗ trợ để đảm bảo rằng các sự cố được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả.

- Theo dõi phản hồi từ người dùng để đề xuất cải tiến và tối ưu hóa sản phẩm phần mềm. - Cập nhật các tính năng phần mềm mới để giới thiệu cho các khách hàng đang sử dụng sản phẩm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, powpoint

- Có kỹ năng viết tài liệu: tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu đặc tả, tài liệu nghiệp vụ,...

- Biết SQL server

- Biết về mạng internet

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Làm fulltime

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc về CNTT

- Ưu tiên ứng viên là nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận + đề xuất tăng hỗ trợ trong tháng tiếp theo + Dấu xác nhận thực tập

- Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Môi trường làm việc năng động, vui vẻ và thoải mái. Nơi các bạn được thỏa sức sáng tạo và thể hiện đam mê, phát triển bản thân.

- Tham gia các hoạt động cùng công ty như: du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa, thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOSCO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.