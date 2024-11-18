Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận đầy đủ các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng qua hệ thống ticket/ hệ thống hotline của công ty.
• Giám sát và Vận hành hệ thống công nghệ thông tin
• Thực hiện xử lý mức 1, chuyển thông tin tới các đơn vị có liên quan; (có thể xử lý mức 2)
• Theo dõi và đẩy cấp xử lý yêu cầu, sự cố theo quy định;
• Thực hiện công việc kiểm tra hệ thống định kỳ;
• Thực hiện báo cáo hàng ngày/tuần/tháng cho tất cả hoạt động liên quan đến dịch vụ công nghệ thông tin;
• Kiểm soát và hợp tác chặt chẽ với các đối tác để khôi phục dịch vụ;
• Trực vận hành 247 theo ca.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn/chuyên ngành
2. Kinh nghiệm
3. Các kỹ năng/Phần mềm có thể sử dụng

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Các khoản thưởng: Lương tháng 13, thưởng tết, thưởng du lịch, thưởng hiệu quả kinh doanh, ...
Khám sức khỏe định kỳ, gói bảo hiểm cao cấp FPT Care dành riêng cho nhân viên FPT.
Được công ty tài trợ chi phí tham gia các khóa học chứng chỉ quốc tế (Cisco, Microsoft, Juniper.....).
Được đào tạo và học hỏi từ các chuyên gia trong ngành, làm việc với nhiều đối tác/khách hàng lớn trong nước và quốc tế.
Cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn và phát triển sự nghiệp.
Team building và các hoạt động văn hóa đoàn thể đa dạng.
Ưu đãi giảm giá cước dịch vụ internet, truyền hình FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở: FPT building, đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.Chi nhánh: FPT Tower, số 10 đường Phạm Văn Bạch, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

