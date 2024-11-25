Tuyển IT Helpdesk/IT support Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

IT Helpdesk/IT support

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk/IT support Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 511 Quang Trung

- Hà Đông

- Hà Nội., Hà Đông ...và 6 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk/IT support Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Địa điểm làm việc:
CT4A Bắc Linh Đàm - Hoàng Mai - Hà Nội
Số 131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Số 43 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội.
Số 79 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội.
Số 57 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.
Số 511 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.
Số 622 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội.
Số 406 Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng
– Được hướng dẫn thực tập sửa chữa các thiết bị, linh phụ kiện máy tính, máy in ... CNTT.
– Thực tập các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Thời gian thực tập: Cam kết thực tập từ 3 đến 6 tháng
Thời gian làm việc: Ca 1: từ 8h00 đến 17h30, Ca2: từ 10h đến 19h theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp các Trường kỹ thuật về CNTT, Kỹ thuật, hoặc người đã ra trường mà chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực Kỹ thuật IT phần cứng...
– Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
LIÊN HỆ:
Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức phụ cấp thực tập: 2.5000.000 đ + Phu cấp (xăng xe, gửi xe ...)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được đào tạo tất cả các kỹ năng cần thiết
- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 129 + 131, phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

