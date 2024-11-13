Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Đào tạo nhân viên mới, nhân viên đang làm việc đảm bảo cung cấp thông tin đúng, đầy đủ và chốt được sales/ Đặt lịch hẹn thành công.

- Định biên nhân viên của bộ phận mình phù hợp với khối lượng công việc.

- Nghe cuộc gọi ghi âm của Nhân viên telesales: Note lỗi sai, định hướng cuộc gọi, xử lý giải quyết những bất cập khi Nhân viên tiếp cận Khách hàng qua điện thoại theo sản lượng /ngày; Chỉnh sửa ngay trong quá trình làm việc

- Nắm và hiểu rõ nhân sự. Đưa tài liệu và có kế hoạch đào tạo định kỳ; Nắm bắt nhu cầu đào tạo, phát triển của nhân viên dựa trên sự phù hợp với công việc và chiến lược phát triển của công ty để đề xuất lên Ban giám đốc.

- Đề xuất các phương tiện, công cụ phục vụ nâng cao chất lượng cuộc gọi.

- Cập nhật thông tin nhân viên mới, hồ sơ nhân sự chuyển phòng

- Báo cáo sản lượng theo ngày, theo dõi tỷ lệ đạt KPIs/ ngày/ tuần/ tháng. Đưa phương án kịp thời khi chưa đạt doanh thu.

- Xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn

- Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có khả năng quản lý, lập kế hoạch tốt.

- Có kỹ năng phát triển đội nhóm.

- Có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin và giải quyết vấn đề, tổ chức nhóm làm việc tốt.

- Trung thực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm và quyết đoán trong công việc;

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẺ ĐẸP TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thu nhập 20 - 50 Triệu ( lương cơ bản + phụ cấp + KPI + thưởng)

- Nghỉ các ngày Lễ/ Tết theo luật, nghỉ phép theo luật Lao Động

- Bảo hiểm theo luật, nghỉ mát hàng năm, chế độ sinh nhật nhân viên, sinh hoạt văn hóa đoàn thể các ngày Lễ trong năm

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện , trẻ trung, năng động.

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân và hưởng các chế độ đặc biệt khác.

- Chi tiết trao đổi thêm tại buổi Phỏng vấn.

