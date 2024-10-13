Tuyển Tester Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

- Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm.

- Tuân theo kế hoạch kiểm thử, thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug.

- Cải tạo/cập nhật các test cases hiện có để tăng hiệu quả và độ tin cậy.

- Phối hợp chặt chẽ với team dev để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế.

- Tương tác với khách hàng để hiểu các yêu cầu sản phẩm.

- Báo cáo công việc với Quản lý dự án và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

- Có từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm viết test plan, test case.

- Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing.

- Có kinh nghiệm Test trên một trong các nền tảng các ứng dụng Web, Web Application, Mobile Application

- Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu/SQL

- Kỹ năng sử dụng các công cụ thử nghiệm tự động hay công cụ quản lý thử nghiệm.

- Có kỹ năng làm teamwork hoạt động đội nhóm tốt.

- Có khả năng leadteam.

- Ưu tiên các bạn biết cả automation test.

- Tỉ mỉ, tư duy logic, có khả năng đọc hiểu hệ thống nhanh

- Lương upto 25tr

- Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty

- Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).

- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5

- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

