Tuyển Tester Công ty TNHH phần mềm 2NF làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH phần mềm 2NF
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty TNHH phần mềm 2NF

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Lập kế hoạch kiểm thử, test case chi tiết và tiến hành kiểm thử phần mềm.
- Tuân theo kế hoạch kiểm thử, thực hiện test, log lỗi và theo dõi tiến độ fix bug.
- Cải tạo/cập nhật các test cases hiện có để tăng hiệu quả và độ tin cậy.
- Phối hợp chặt chẽ với team dev để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế.
- Tương tác với khách hàng để hiểu các yêu cầu sản phẩm.
- Báo cáo công việc với Quản lý dự án và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
- Có từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm viết test plan, test case.
- Nắm vững và hiểu biết sâu về quy trình Test, các kỹ thuật Testing.
- Có kinh nghiệm Test trên một trong các nền tảng các ứng dụng Web, Web Application, Mobile Application
- Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu/SQL
- Kỹ năng sử dụng các công cụ thử nghiệm tự động hay công cụ quản lý thử nghiệm.
- Có kỹ năng làm teamwork hoạt động đội nhóm tốt.
- Có khả năng leadteam.
- Ưu tiên các bạn biết cả automation test.
- Tỉ mỉ, tư duy logic, có khả năng đọc hiểu hệ thống nhanh

Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương upto 25tr
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần (định kỳ vào tháng 06 và tháng 12)
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước khi ký HĐLĐ chính thức với Công ty
- Được tham gia các khóa học tiếng Anh, tiếng Nhật tại Công ty (công ty hỗ trợ).
- Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm 1 lần vào tháng 5
- Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng kinh doanh, du lịch, teambuilding,...
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phần mềm 2NF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà 3a, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

