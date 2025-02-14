Tuyển Tester CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra, đánh giá chất lượng đầu ra của sản phẩm theo tiêu chuẩn công ty và yêu cầu của khách hàng.

Xây dựng, triển khai quy trình kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chí đã đề ra.

Phát hiện lỗi, sai sót trong quá trình sản xuất và đề xuất biện pháp khắc phục.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (sản xuất, vận hành, kinh doanh, phát triển sản phẩm) để cải tiến chất lượng.

Lập báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng sản phẩm và đưa ra khuyến nghị phù hợp.

Thực hiện các công việc được giao khác từ quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật...

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm (ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm, giáo dục hoặc công nghệ).

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo vi tính văn phòng (Excel, Word, PowerPoint), biết sử dụng các công cụ quản lý chất lượng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 10.000.000/tháng

Được trang bị máy tính, phụ cấp gửi xe

Hưởng đầy đủ các quyền lợi: Bảo hiểm, sinh nhật, thưởng Lễ tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe nghỉ mát định kỳ

Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT QUỐC TẾ

