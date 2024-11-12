Tuyển Manual Tester Công ty cổ phần EMSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần EMSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia vào quá trình lập kế hoạch và kiểm thử phần mềm;
- Ghi lại các lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử một cách chi tiết, rõ ràng và chính xác;
- Làm việc cùng các lập trình viên để tái tạo lỗi và cung cấp thông tin chi tiết giúp họ khắc phục lỗi;
- Kiểm tra giao diện người dùng (UI testing) để đảm bảo tính nhất quán và khả năng sử dụng của ứng dụng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học hoặc đang là sinh viên năm cuối
- Có kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, quy trình phát triển phần mềm.
- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận và tỉ mỉ.

Tại Công ty cổ phần EMSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương/hỗ trợ: thỏa thuận theo năng lực
- Được dẫn dắt, hỗ trợ trong quá trình làm việc
- Được ủng hộ, trao quyền cho sáng tạo và đột phá từ người trẻ.
- Review lương 2 lần/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Công ty cổ phần EMSO Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa A2 - 250 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

