Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18/250 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân

A Thực hiện và giám sát việc xuất, nhập hàng theo đúng quy định

1 Đảm bảo kiểm đếm đúng số lượng, chủng loại hàng nhập, xuất kho.

2 Giám sát chặt chẽ chất lượng hàng nhập kho và có trách nhiệm thông báo cho cấp trên trực tiếp hoặc người phụ trách đặt hàng ngay khi phát hiện chất lượng hàng nhập kho không đúng như yêu cầu đặt hàng.

3 Đảm bảo việc xuất hàng, bốc xếp hàng lên phương tiện vận tải được thực hiện đúng tiến độ, số lượng, chủng loại.

4 Tương tác với các bộ phận liên quan của các Chi nhánh về công tác xuất nhập hàng, đảm bảo tối ưu quy trình xuất nhập hàng.

B Tổ chức thực hiện công tác sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho

1 Tổ chức sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo khoa học (phân theo nhóm hàng, tính chất của từng mặt hàng..) dễ tìm, dễ kiểm đếm, đảm bảo tính thẩm mỹ.

2 Thực hiện công tác bảo quản hàng hóa tốt, tránh bụi bặm, côn trùng hay các nhân tố khác gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

3 Báo cáo kịp thời tình hình hàng hóa trong kho: số lượng tồn kho, hư hỏng, kém chất lượng, cận date.

C Thực hiện công tác kiểm kê

1 Tham gia công tác kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

D Lập hồ sơ theo dõi GDP

1 Theo dõi và ghi chép điều kiện bảo quản, báo cáo sai lệch liên quan đến điều kiện bảo quản hàng hóa trong kho (nếu có).

E Báo cáo kết quả công việc

1 Báo cáo công việc theo tuần và tháng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IV TIÊU CHUẨN VỊ TRÍ

1. Yêu cầu cơ bản: Giới tính: Nam, sức khỏe tốt, độ tuổi từ 28-35

1.1. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Trung cấp. Ưu tiên ứng viên ngành Dược

1.2. Tin học Tin học văn phòng, thành thạo Word, Excel

1.3. Ngoại ngữ Không

1.4. Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tại vị trí Thủ kho từ 2 năm trở lên trong các nhà máy và Công ty Dược phẩm

2. Yêu cầu khác

2.1 Có hiểu biết về tiêu chuẩn GDP

2.2 Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần cầu thị trong công việc

2.3 Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, hòa đồng với đồng nghiệp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND Thì Được Hưởng Những Gì

1 Thu nhập: 10-12 triệu/tháng

2 Hỗ trợ tiền ăn trưa hàng tháng

3 Thưởng Quý, thưởng các ngày Lễ, Tết.....

4 Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Bộ luật lao động. Chế độ tham gia gói bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy định Công ty

5 Tham gia các hoạt động sự kiện như du lịch, du xuân, team building, sinh nhật hàng tháng... của Công ty

6 Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (Hoặc làm thứ 7 cách tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDSTAND

