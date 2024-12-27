Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A3 Building, Ecolife Capitol - 58 Tố Hữu, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

JOB DESCRIPTIONS:

- Tham gia thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán trên các nền tảng Ecom

- Hỗ trợ chu trình kế toán Bán hàng - Phải thu và Doanh số (Revenue and Receivable)

- Hỗ trợ chu trình kế toán Mua hàng - Phải trả và Giá vốn hàng bán (COGS and Payable)

- Hỗ trợ Chu trình kế toán Chi phí kinh doanh (Ecom Expenses)

- Tham gia Chu trình kế toán Hàng tồn kho (Ecom Inventory)

- Tham gia Lập báo cáo Net Income (PnL), Balance Sheet, Tax Accounting

- Cập nhật, báo cáo số liệu Accounting and Finance định kỳ và theo yêu cầu quản trị

ƯU TIÊN ỨNG VIÊN APPLY JOB CHÍNH THỨC SAU INTERNSHIP

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

REQUIREMENTS:

- Start-up ADN và tinh thần máu lửa

- Khát khao học hỏi và nhiệt huyết

- Cẩn thận và có tư duy hệ thống

- Có laptop để chủ động, linh hoạt công việc

(Ưu tiên Tiếng Anh tốt là một lợi thế)

(Ưu tiên ứng viên có kế hoạch apply job chính thức tại Kolabuy sau khi kết thúc giai đoạn Internship)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

I. BENEFITS AND FUN

- Phụ cấp thực tập + Thưởng/Thưởng nóng (nếu có)

- Xét tăng lương trong từ 3-6 tháng

- Tham gia Team Building, Party, Nghỉ mát và Events của Công ty

- Chế độ phúc lợi, phụ cấp khác theo quy định và chính sách Công ty

- Tuyển dụng Thành viên chính thức sau giai đoạn Internship (nếu phù hợp)

II. WHY KOLABUY?

- Nền tảng tiên phong về Cross-border Ecommerce tại Việt Nam

- Làm việc trực tiếp và cơ hội được mentor by C-levels

- Văn hóa sharing minh bạch, tôn trọng cá nhân và phẳng tối đa

- Môi trường trẻ, năng động và hiện đại, open phong cách quốc tế

- Có cơ hội làm việc với đối tác và nhân sự chuyên nghiệp từ quốc tế

III. LEADERSHIP & TALENT GROWTH

- Học được sự đam mê khát khao khám phá của một startup

- Được đào tạo và phát triển siêu tốc trong môi trường Startup

- Được training đầy đủ về cách một business startup hoạt động

- Promote lên các vị trí leaders, managers tại startup trẻ nhiệt huyết

- Được “Chiến” và “Cháy” trong một startup khát khao và đầy tham vọng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KOLA VIỆT NAM

