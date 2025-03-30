Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 90 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, nhập liệu trên phần mềm Misa.
Soạn thảo văn bản, sắp xếp giấy tờ, lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định, in sổ sách.
Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp hoặc BGĐ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối tại các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán
Ưu tiên thực tập tốt nghiệp.
Tin học văn phòng.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.
Có kiến thức nền tốt, nắm vững chính sách, chế độ liên quan đến công việc của kế toán.
Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa là lợi thế.
Thực tập 3 tháng hoặc yêu cầu thời gian thực tập từ trường, tối thiểu 4 ngày/tuần có mặt tại công ty.
Ưu tiên sinh viên thực tập cần dấu mộc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
