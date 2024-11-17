Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NESHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• In sổ sách, lưu trữ, bảo quản chứng từ;

• Nhập liệu dữ liệu kế toán

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận và chủ động trong công việc; làm việc nhiệt tình, trách nhiệm

Sinh viên cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán/ kiểm toán

Hiểu biết tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH NESHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp

Được hướng dẫn và đào tạo đúng chuyên ngành

Được hỗ trợ con dấu, phụ cấp thực tập

Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao tính sáng tạo, chủ động.

Làm việc từ thứ 2-6 ( nghỉ thứ 7-chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NESHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.