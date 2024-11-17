Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NESHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NESHUB
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH NESHUB

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH NESHUB

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 32 Quảng Khánh, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• In sổ sách, lưu trữ, bảo quản chứng từ;
• Nhập liệu dữ liệu kế toán
• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận và chủ động trong công việc; làm việc nhiệt tình, trách nhiệm
Sinh viên cao đẳng trở lên, chuyên ngành kế toán/ kiểm toán
Hiểu biết tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH NESHUB Thì Được Hưởng Những Gì

Có phụ cấp
Được hướng dẫn và đào tạo đúng chuyên ngành
Được hỗ trợ con dấu, phụ cấp thực tập
Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao tính sáng tạo, chủ động.
Làm việc từ thứ 2-6 ( nghỉ thứ 7-chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NESHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NESHUB

CÔNG TY TNHH NESHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 32 Quảng Khánh, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

