Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 ngõ 51 Lãng Yên, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Nhập xuất hóa đơn đầu vào đầu ra, kiểm tra kho hàng theo ngày, hoàn thiện hồ sơ sổ sách liên quan tới giá thành

Hỗ trợ rà soát, đối chiếu công nợ theo phân công của Kế toán Tổng hợp.

Tính giá vốn, kết chuyển chi phí cuối tháng, hoàn thiện báo cáo kết quả kinh doanh tháng, báo cáo tài chính, CĐKT, CĐTK hàng quý

Nhận và lên file theo dõi các hợp đồng dịch vụ và hợp đồng mua phát sinh hàng ngày

Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN hàng tháng, quý, năm

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán, phát hiện và xử lý các sai sót.

Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính định kỳ cho ban lãnh đạo.

Tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống kế toán của công ty.

Quản lý và hướng dẫn công việc cho nhân viên kế toán (nếu có).

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Thành thạo các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...) và tin học văn phòng (Word, Excel, ...)

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán và thuế hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo tài chính chính xác và hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả.

Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12 - 15tr

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP XNK Hóa Chất & Thiết Bị Kim Ngưu

