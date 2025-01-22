Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KALO làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Mức lương
13 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km14 Song Phương, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra hạch toán các định khoản các nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa các số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với báo cáo chi tiết
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, lập hóa đơn GTGT, thu-chi và hỗ trợ tính giá sản phẩm
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi yêu cầu
Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 3 năm trở lên.
Am hiểu rành mạch về nghiệp vụ kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quyết toán thuế,
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ APC hoăc CPA.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:13 - 16 thỏa thuận theo năng lực
Thử việc 2 tháng 90% lương, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
Hỗ trợ thiết bị làm việc
Các phúc lợi và chế độ của công ty: liên hoan, du lịch....
Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KALO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

