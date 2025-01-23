Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Chung Cư CTM Tầng 4 căn 402 số 139 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán, ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Xử lý các phát sinh trên sổ sách thực tế của công ty

Theo dõi, quản lý các chứng từ sổ sách công ty.

Đối soát doanh thu, chi phí với các đối tác.

Cân đối các chi phí, doanh thu phát sinh

Lập và xử lý các báo cáo, công việc mà cấp trên yêu cầu

Theo phân công trách nhiệm của trưởng phòng kế toán giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

Có kinh nghiệm ở vị trí kế toán trên 1 năm.

Nắm chắc các kiến thức kế toán, hạch toán.

Biết sử dụng phần mềm Misa, sử dụng tin học văn phòng.

Có tinh thần làm việc tốt, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có mong muốn gắn bó với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Thưởng Lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Du lịch hàng năm do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL

