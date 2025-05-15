Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát đơn hàng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng.

Tính doanh thu - chi phí cho các khách hàng sử dụng dịch vụ vận hành sàn thương mại điện tử.

Hạch toán ngân hàng chi tiết lên phần mềm.

Nhận và lưu trữ hợp đồng kinh tế

Đối chiếu tình hình xuất hàng hàng tháng với bộ phận supply chain, làm rõ lý do nếu số liệu có sự chênh lệch.

Hạch toán chi phí lương hàng tháng vào phần mềm.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng khi có vấn đề liên quan đến hóa đơn GTGT.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế Toán, Tài chính, Ngân hàng.

Ngoại ngữ: Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh là lợi thế

Am hiểu các quy định pháp luật về thuế

Chăm chỉ, cẩn thận, chịu khó.

Giao tiếp tốt, nhiệt tình, cởi mở.

Tin học văn phòng thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc cho ứng viên làm khóa luận tốt nghiệp

Hưởng phụ cấp trong quá trình học việc 2 tháng

Xét duyệt làm việc chính thức khi ứng viên có mong muốn làm việc sau thời gian thực tập

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (9h - 18h), nghỉ T7, CN

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin