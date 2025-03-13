Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 52 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Hỗ trợ kiểm tra chứng từ, hóa đơn;
Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ;
Hỗ trợ nhập liệu lên hệ thống của công ty;
Hỗ trợ các cấp quản lý và các công việc tại phòng Kế toán.
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 trường ĐH, CĐ các ngành liên quan;
Đảm bảo đi làm tối thiểu 4 ngày/tuần (100h/tháng), thực tập ít nhất 3 tháng;
Sử dụng Excel tốt là một lợi thế;
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ 1.000.000 VND/ tháng khi làm đủ 100h/tháng khi thực tập;
Được training chi tiết về công việc;
Hỗ trợ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp và dấu mộc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ITL Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
