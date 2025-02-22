Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ phòng kế toán xuất hóa đơn, kiểm tra chứng từ, nhập hệ thống SAP

Hỗ trợ trình ký, đóng dấu, nhận văn thư

Các công việc khác hỗ trợ chung

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học chuyên ngành Kế toán

Có thể làm trên 7 buổi/tuần (Có thể đăng ký làm sáng hoặc chiều)

Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập: 1.000.000/tháng

Phụ cấp cơm trưa

Có cơ hội lên Nhân viên chính thức

Có quà những ngày lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin