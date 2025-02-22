Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
Mức lương
Đến 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 245B Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Hỗ trợ phòng kế toán xuất hóa đơn, kiểm tra chứng từ, nhập hệ thống SAP
Hỗ trợ trình ký, đóng dấu, nhận văn thư
Các công việc khác hỗ trợ chung
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học chuyên ngành Kế toán
Có thể làm trên 7 buổi/tuần (Có thể đăng ký làm sáng hoặc chiều)
Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập: 1.000.000/tháng
Phụ cấp cơm trưa
Có cơ hội lên Nhân viên chính thức
Có quà những ngày lễ tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI TÍNH NGUYÊN KIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
