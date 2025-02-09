Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 M2 TT6 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu.
Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ và chứng từ kế toán.
Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.
Các công việc khác theo sự phân công của kế toán.
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới Tốt nghiệp nghiệp Đại Học chính quy: chuyên ngành Kế toán.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng work, excel, phần mềm kế toán misa
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực.
Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3 trđ/tháng
Làm giờ hành chính, từ Thứ 2 - Thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Cơ hội thăng tiến chia đều cho các ứng viên có năng lực.
Làm việc teamwork cùng chị em trong bộ phận
Được đào tạo, hướng dẫn công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành
