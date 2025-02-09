Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 M2 TT6 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Thực tập sinh kế toán

Sử dụng phần mềm Kế toán để nhập liệu.

Hỗ trợ sắp xếp, lưu trữ hồ sơ và chứng từ kế toán.

Tìm hiểu, học hỏi tham gia các công việc liên quan đến Kế toán.

Các công việc khác theo sự phân công của kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối hoặc mới Tốt nghiệp nghiệp Đại Học chính quy: chuyên ngành Kế toán.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng work, excel, phần mềm kế toán misa

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực.

Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3 trđ/tháng

Làm giờ hành chính, từ Thứ 2 - Thứ 6, và 2 thứ 7 trong tháng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, Cơ hội thăng tiến chia đều cho các ứng viên có năng lực.

Làm việc teamwork cùng chị em trong bộ phận

Được đào tạo, hướng dẫn công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Quốc tế Nam Thành

