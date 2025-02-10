Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc kế toán hàng ngày như nhập liệu, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán
Tham gia vào quá trình lập và kiểm tra các báo cáo tài chính
Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin và chứng từ cần thiết
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến kế toán
Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài
Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình kế toán của công ty
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán;
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó;
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các nguyên tắc kế toán;
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác;
Có khả năng làm việc tỉ mỉ, chính xác và chịu được áp lực công việc;
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới;
Sẵn sàng tiếp nhận các công việc khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty;
Trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên sâu về kế toán thực tế và quy trình làm việc của công ty
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Được hướng dẫn trực tiếp bởi các kế toán viên có kinh nghiệm
Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành thời gian thực tập
Thử thách công việc không phụ cấp: 07 ngày
Phụ cấp tiền ăn: 30.000 đ/ngày làm việc
Phụ cấp đi lại, thực tập: 50.000/ngày làm việc
Được tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam
