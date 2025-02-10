Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ các công việc kế toán hàng ngày như nhập liệu, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Tham gia vào quá trình lập và kiểm tra các báo cáo tài chính

Hỗ trợ kiểm tra và đối chiếu số liệu kế toán

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin và chứng từ cần thiết

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến kế toán

Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu cho các cuộc kiểm toán nội bộ và bên ngoài

Tham gia vào quá trình cải tiến quy trình kế toán của công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán;

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đó;

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các nguyên tắc kế toán;

Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác;

Có khả năng làm việc tỉ mỉ, chính xác và chịu được áp lực công việc;

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt;

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới;

Sẵn sàng tiếp nhận các công việc khác nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty;

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về kế toán thực tế và quy trình làm việc của công ty

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Được hướng dẫn trực tiếp bởi các kế toán viên có kinh nghiệm

Có cơ hội được tuyển dụng chính thức sau khi hoàn thành thời gian thực tập

Thử thách công việc không phụ cấp: 07 ngày

Phụ cấp tiền ăn: 30.000 đ/ngày làm việc

Phụ cấp đi lại, thực tập: 50.000/ngày làm việc

Được tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ kế toán và thuế Nhất Nam

