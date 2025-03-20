Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Trường Chinh,, Thanh Xuân, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Liên hệ, tư vấn khóa học phù hợp cho khách hàng theo nguồn data từ phòng Marketing

Đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong quá trình học tập tại trung tâm.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

Nhập và quản lý thông tin khách hàng trên hệ thống CRM.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.

Sinh viên sắp/mời tốt nghiệp/chờ bằng tại các trường đại học, cao đẳng

Ứng viên đã từng có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, kinh doanh online, telesale là một điểm cộng.

Có định hướng trở thành nhân sự chính thức.

Chủ động, có trách nhiệm trong công việc.

Ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc.

Có laptop cá nhân, có thể đi làm full-time.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng (không ảnh hưởng bởi KPI)

Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

Được đào tạo bài bản khi nhận việc bởi các Leader có nhiều năm kinh nghiệm.

Định hướng trở thành nhân sự chính thức, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, ...).

Tham gia các hoạt động team building, Happy Friday hàng tuần, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin