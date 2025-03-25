Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ADFLEX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ecolife 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tìm hiểu và nắm vững kiến thức thị trường, sản phẩm của công ty

Khai thác và phát triển tập Khách hàng

Xây dựng Database về tập Khách hàng tiềm năng trên thị trường trong các lĩnh vực như OTT, Bank, Fintech, EduTech,...

Tiếp cận và tư vấn các giải pháp của OpsRun phù hợp cho nhu cầu của Khách hàng.

Chăm sóc và hỗ trợ Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Định hướng phát triển về Sales B2B/ Account/ Business Development.

Có kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng qua các kênh online như LinkedIn, Facebook, Telegram… là một điểm cộng.

Có tìm hiểu về Web3, blockchain, tiền điện tử là một điểm cộng.

Luôn tìm kiếm cơ hội đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua nghiên cứu thị trường, điều chỉnh sản phẩm/dịch vụ của công ty,…

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

Có khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADFLEX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000 VNĐ/tháng, có cơ chế hoa hồng rõ ràng dựa trên năng lực.

Được thoải mái sáng tạo và phát huy thế mạnh bản thân.

Performance review 2 lần/năm với định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng khi trở thành nhân viên chính thức.

Trợ cấp công tác, điện thoại, thiết bị làm việc đầy đủ.

Các chế độ phúc lợi hấp dẫn: Ăn trưa tại công ty (50.000 VNĐ/bữa), gửi xe tại tầng hầm công ty (200.000 VNĐ/tháng), bảo hiểm sức khỏe PTI cho nhân viên chính thức.

Nghỉ mát trong nước/nước ngoài hàng năm (Được hỗ trợ 100% chi phí cho nhân viên chính thức).

Phụ cấp máy tính: 400.000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp trang phục: 300.000 VNĐ/tháng.

Được đào tạo on-job về mô hình kinh doanh, năng lực chuyên môn, giải quyết vấn đề,…

Mọi ý tưởng, cách làm đều được lắng nghe và ghi nhận; thu nhập tương xứng với kết quả và giá trị tạo ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADFLEX VIỆT NAM

