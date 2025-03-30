Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Mức lương 3 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 10/49 ngõ 64 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu

Tiếp nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing – KHÔNG phải tự tìm kiếm khách hàng.

Tiếp nhận danh sách học viên có sẵn

Gọi điện chăm sóc, tư vấn đặt lịch cho học viên tiềm năng

Soạn thảo hợp đồng cho khách hàng

Tư vấn, giới thiệu các khóa học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu và trình độ của học viên.

Tư vấn, giới thiệu

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khóa học, đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất.

Chăm sóc khách hàng

Tham gia chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và mở rộng khả năng thuyết phục khách hàng tiềm năng.

Tham gia chương trình đào tạo

Hoàn thành các công việc được phân công từ cấp trên theo kế hoạch phát triển của trung tâm.

Hoàn thành các công việc được phân công

Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập từ 2,500,000 VNĐ đến 3,000,000 VNĐ trong 3 tháng đầu. Cam kết nếu đạt thực tập sẽ được tăng lên mức 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ/tháng NGAY SAU 3 THÁNG.

Các bạn thực tập sinh được hướng dẫn bài bản về kỹ năng sales, tư duy và quy trình sales chuẩn. Định hướng sau khi thực tập sẽ lên nhân viên chính thức với mức lương thưởng hấp dẫn. Thu nhập 9,000,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ/tháng.

Nhân sự chính thức sẽ được tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí của aroma để nâng cao kỹ năng mềm.

Cơ hội được làm việc với những quản lý, nhân viên lâu năm nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ.

Quy trình đào tạo bài bản 1-1 dành cho thực tập sinh để định hướng lâu dài lên nhân viên. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.

Cơ hội làm việc cũng các khách hàng VIP, học thức cao đều là quản lý, giám đốc, CEO hoặc các nhân sự lão luyện từ nhiều ngành nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin