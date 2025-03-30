Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
- Hà Nội: Số 10/49 ngõ 64 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 3 - 7 Triệu
Tiếp nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing – KHÔNG phải tự tìm kiếm khách hàng.
Gọi điện chăm sóc, tư vấn đặt lịch cho học viên tiềm năng
Soạn thảo hợp đồng cho khách hàng
Tư vấn, giới thiệu các khóa học tiếng Anh phù hợp với nhu cầu và trình độ của học viên.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khóa học, đảm bảo trải nghiệm học tập tốt nhất.
Tham gia chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và mở rộng khả năng thuyết phục khách hàng tiềm năng.
Hoàn thành các công việc được phân công từ cấp trên theo kế hoạch phát triển của trung tâm.
Với Mức Lương 3 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì
Các bạn thực tập sinh được hướng dẫn bài bản về kỹ năng sales, tư duy và quy trình sales chuẩn. Định hướng sau khi thực tập sẽ lên nhân viên chính thức với mức lương thưởng hấp dẫn. Thu nhập 9,000,000 VNĐ đến 15,000,000 VNĐ/tháng.
Nhân sự chính thức sẽ được tham gia lớp học tiếng Anh miễn phí của aroma để nâng cao kỹ năng mềm.
Cơ hội được làm việc với những quản lý, nhân viên lâu năm nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ.
Quy trình đào tạo bài bản 1-1 dành cho thực tập sinh để định hướng lâu dài lên nhân viên. Lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch.
Cơ hội làm việc cũng các khách hàng VIP, học thức cao đều là quản lý, giám đốc, CEO hoặc các nhân sự lão luyện từ nhiều ngành nghề.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
