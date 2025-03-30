Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, giới thiệu các giải pháp outsourcing của công ty
Phối hợp với team kỹ thuật để xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ triển khai dự án.
Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Từ 5.5 Ielts trở lên hoặc trình độ tương đương.
Thái độ thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
Có trách nhiệm và chu đáo.
Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.
Từ 5.5 Ielts trở lên hoặc trình độ tương đương.
Thái độ thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.
Có trách nhiệm và chu đáo.
Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương từ 2- 4tr/tháng
Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm
Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng
Trực tiếp tham gia, làm việc cùng đối tác các dự án lớn trong và ngoài nước
Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần
Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập hiệu quả với nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ Tết...
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore… nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Được cấp dấu mốc (nếu cần)
Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.
13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Thâm niên (trên 2 năm): thưởng thâm niên, miễn phí du lịch cho người nhà
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc:
Thời gian: 8h45 - 12h15 và 13h30 - 18h
Ngày: Thứ 2 – Thứ 6
Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm
Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng
Trực tiếp tham gia, làm việc cùng đối tác các dự án lớn trong và ngoài nước
Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần
Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập hiệu quả với nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn
Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ Tết...
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore… nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Được cấp dấu mốc (nếu cần)
Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.
13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Thâm niên (trên 2 năm): thưởng thâm niên, miễn phí du lịch cho người nhà
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Thời gian làm việc:
Thời gian: 8h45 - 12h15 và 13h30 - 18h
Ngày: Thứ 2 – Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI