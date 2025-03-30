Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 82 ngõ 116 Nhân Hòa, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tư vấn, giới thiệu các giải pháp outsourcing của công ty

Tư vấn, giới thiệu các giải pháp outsourcing của công ty

Phối hợp với team kỹ thuật để xây dựng giải pháp phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi tiến độ triển khai dự án.

Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Sinh viên, năm cuối hoặc sắp tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Từ 5.5 Ielts trở lên hoặc trình độ tương đương.

Thái độ thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng.

Có trách nhiệm và chu đáo.

Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương từ 2- 4tr/tháng

Được trực tiếp training bởi leader nhiều kinh nghiệm

Cơ hội phát triển trong ngành phần mềm tiềm năng

Trực tiếp tham gia, làm việc cùng đối tác các dự án lớn trong và ngoài nước

Học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn qua các buổi training nội bộ hàng tuần

Trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập hiệu quả với nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Free vé xe, hoa quả, bánh kẹo hàng ngày, sinh nhật, hiếu hỉ, Lễ Tết...

Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore… nâng cao trình độ tiếng Anh

Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

Được cấp dấu mốc (nếu cần)

Có cơ hội trở thành Nhân viên chính thức.

13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực

Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...

Thâm niên (trên 2 năm): thưởng thâm niên, miễn phí du lịch cho người nhà

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Thời gian làm việc:

Thời gian: 8h45 - 12h15 và 13h30 - 18h

Ngày: Thứ 2 – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

