Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Office - Đường Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực tập sinh kinh doanh

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu về quảng cáo, truyền thông (social media, booking KOL, sản xuất video,..).

Tham gia xây dựng và đề xuất các gói dịch vụ phù hợp với từng khách hàng.

Hỗ trợ tổ chức các buổi gặp mặt, call tư vấn khách hàng cùng nhân viên chính thức.

Cập nhật dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng trước – trong – sau dự án.

Phối hợp với bộ phận nội dung, sản xuất để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Truyền thông, Báo chí hoặc liên quan.

Làm được tối thiểu 5 buổi/ tuần

Yêu thích và có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, digital marketing.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, chủ động trong công việc.

Khả năng học hỏi nhanh, có tinh thần cầu tiến.

Có laptop cá nhân và khả năng làm việc linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ/tháng

Được đào tạo chuyên sâu về quy trình sales, kỹ năng chốt sale, hiểu thị trường media.

Cơ hội thăng tiến và trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Môi trường trẻ trung, năng động, mentor hỗ trợ sát sao.

Tham gia các workshop chuyên môn, teambuilding, networking cùng đối tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ DIGINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.