Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện kế hoạch nội dung liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Biên tập nội dung tiktok theo yêu cầu có sẵn.

Viết bài trên website và các nền tảng MXH của công ty.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website và các kênh truyền thông xã hội.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Theo dõi xu hướng mới nhất trong lĩnh vực giáo dục và marketing để cập nhật chiến lược.

Quản lý và tương tác với cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp hoặc đang là sinh viên năm 3,4 thược các trường Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và hấp dẫn.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa như Canva, Capcut,…(là một lợi thế).

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Đam mê lĩnh vực giáo dục và marketing.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TẬP ĐOÀN HÀN - VIỆT KVN

